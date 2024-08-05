Отопление дороже: сравниваем тарифы на ЖКХ в Калининграде со столичными

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В конце июля — начале августа жители региона начали получать квитанции за коммунальные услуги, рассчитанные по новым тарифам, которые подняли по всей стране, кроме Санкт-Петербурга. Рост платы в Калининградской области превысил среднероссийский показатель. «Новый Калининград» сравнил тарифы на «коммуналку» в регионе и в российских столицах.

В Калининграде плата населения за «коммуналку» выросла на 14,3%. По Калининградской области этот показатель в отопительный период составил 12,8%, в летний — 11,7%. Сумма платежа за свет теперь зависит от объёма потреблённого электричества. Тарифы «индексировались» по всей стране, кроме Санкт-Петербурга, где идущий на выборы в сентябре губернатор Беглов «заморозил» их повышение.

«Новый Калининград» сравнил расценки на «коммуналку» в столицах и областном центре и выяснил, что некоторые позиции в Калининградской области дороже — например, отопление. Взнос за капремонт у нас ниже (хоть он и значительно вырос с 1 июля).

При этом в Москве льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) получают пенсионеры, люди с инвалидностью, безработные, одинокие матери, многодетные семьи и студенты. «Всего в Москве насчитывается 60 категорий льготников. Субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10 процентов от совокупного дохода. Выплаты предоставляются на шесть месяцев», — сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 1 января 2024 года в столице изменились стандарты стоимости ЖКУ, которые используются для расчета субсидии. Если раньше ее мог оформить одиноко проживающий гражданин с доходом 59 799 рублей, то теперь — с доходом 61 439 рублей, говорится на сайте.

Таким образом, в Москве семьи могут получить поддержку, если тратят на ЖКХ больше 10%, в Санкт-Петербурге максимально допустимая доля расходов на коммунальные услуги установлена в размере 14%, в Калининградской области считается нормальным, что семья отдает за коммуналку 22% всех своих доходов.

Как рассказывал в апреле на заседании Заксобрания уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин, по поддержке семей по оплате ЖКУ регион находится на последнем месте на Северо-Западе — 148 тысяч семей получают поддержку, средний размер которой 616 рублей.

«Может, и не нуждаются люди в большем. Но статистика говорит, что мы по этому показателю на последнем месте», — сказал Никитин. Кроме того, 5700 семей получают субсидию на ЖКУ, средний размер которой составляет 1404 рублей.



Калининград

Москва

Санкт-Петербург

Отопление

3302,53 руб./Гкал

2 571,85 руб./Гкал;

3 217,19 руб./Гкал

2 111,40 руб./Гкал

Холодная вода

36,26 руб. за м³

59,80 руб. за м³

36,54 руб. за м³

Горячая вода

36,26 руб. за м³ за холодную + подогрев воды по тарифу за отопление

272,14 руб. за м³

126,68 руб. за м³

Водоотведение

28,79 руб. за м³

45,91 руб. за м³

36,54 руб. за м³

Взнос за капремонт

8,9 руб./кв. м

25,58 руб./кв. м

11,9 руб./кв. м

Вывоз мусора

136,95 с человека

7,34 руб./кв. м

8,78 руб./кв. м

Электроэнергия


для жилья с электроплитами

5,56 руб.


3,81 руб.

6,99 руб.


6,15 руб.

6,19 руб.


4,64 руб.

Бытовой газ

с использованием газовой плиты тариф — 11,48 руб./ м³

на отопление и использование газа на другие цели — 8,64 руб. /м³


9,00 руб./м³ — для всех остальных домов.


8,18 руб./м³


Комментарий эксперта

На вопрос «Нового Калининграда» ответил независимый эксперт в сфере правового регулирования ЖКХ Игорь Кокин

—При исследовании тарифов на ЖКУ мы столкнулись с тем, что в Калининградской области — одни из самых высоких расценок на то же отопление, хотя климат тут мягкий. С чем это может быть связано?

— Стоимость услуг ЖКХ связана не только с климатическими условиями. Основные затраты в ЖКХ — это энергоресурсы. Калининградская область, не имея сухопутных границ с материковой частью страны, вынуждена завозить энергоресурсы, что неизбежно влияет на их цену. Кроме того, есть проблемы со сложившейся структурой предприятий ЖКХ, состоянием сетей и т.д.

— В Москве люди платят меньше за ЖКУ, чем в Калининградской области, но зарплаты там выше. Почему?

— Москва, несмотря на размеры и численность населения, компактный город. Проще производить и доставлять ресурсы до потребителя. Правительство Москвы имеет существенные бюджетные возможности для поддержки коммунальных предприятий и дотирования части населения, чего нет во многих других субъектах РФ.

— Есть ли какие-то варианты снизить плату за коммуналку? Что для этого нужно сделать? Как другие регионы решают эти проблемы (есть ли примеры)?

— Снижение платы за коммунальные услуги — это в первую очередь снижение затрат на производство ресурсов. Например, во многих субъектах РФ реализуется программа замены твердотопливных котельных на газовые, что приводит к существенному удешевлению цены тепловой энергии. 

Многие регионы реализуют программы энергосбережения. Например, в Ростовской области и Краснодарском крае активно внедряется солнечная и ветряная генерация. Автоматизация производства, снижение количества работников, занятых в процессе — это тоже элементы сокращения расходов, а соответственно — цены услуг для конкретного потребителя.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

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