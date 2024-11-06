Застройщик Острова не стал раскрывать детали участия архитекторов в проекте ЖК

Застройщик Острова не стал раскрывать детали участия архитекторов в проекте ЖК
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Застройщик Октябрьского острова в Калининграде не стал раскрывать детали участия архитекторов в проекте жилого квартала. Девелопер ещё выбирает бюро. Об этом группа компаний «Кортрос» сообщила в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«На данный момент ГК „Кортрос“ оценивает объем и сроки проектирования, а также находится на этапе выбора архитектурного бюро для создания архитектурной концепции будущего проекта на Октябрьском острове. Об архитектурных особенностях объекта и выбранной подрядной организации будет отдельно сообщено позже», — сообщили в компании.

О планах привлечь «лучшие мировые архитектурные бюро» для разработки проекта застройки Октябрьского острова в середине октября рассказал гендир ГК «Кортрос» Станислав Киселёв. В начале месяца компания заявила, что в 2025 году планирует приступить к строительству жилого квартала на Острове. В нём будут предложения премиум- и комфорт-классов, а общая площадь составит более 100 тыс. кв. м. Помимо ЖК в проекте заявлено строительство двух гостиничных комплексов площадью в 17 тыс. кв. м, а также коммерческие помещения на 10 тыс. кв. м. Отмечается, что девелопер планирует завершить реализацию проекта в 2031-м.

В октябре «Кортрос» получил там ещё полгектара земли. Торги на неё организовала Корпорация развития Калининградской области. Компании пообещали многомиллиардный кредит на разработку проектной документации и дальнейшее строительство жилого комплекса.

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