Минсоцполитики региона выделило более миллиона рублей на новую мебель

Министерство социальной политики Калининградской области заказало изготовление мебели для своих нужд. На это выделили более миллиона рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, для калининградского минсоцполитики необходимо изготовить и доставить 15 шкафов для документов, семь шкафов для одежды, 14 письменных столов, 21 офисную тумбу различной направленности, а также 12 подставок под системные блоки, две брифинг-приставки и один стол для переговоров. Подрядчику на выполнение работ отведут 30 дней с даты подписания контракта, его определят 1 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 174 тыс. рублей.

В середине октября стало известно, что правительство Калининградской области выделило полмиллиона рублей на изготовление мебели «для кабинета руководителя». Согласно техзаданию, изготовить необходимо стол руководителя, два стола-брифинга, подкатную и приставную тумбы, шесть шкафов для документов разного размера, у одного из которых должны быть стеклянные двери, а также шкаф для одежды.