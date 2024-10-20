В онкологическом центре Калининградской области сменился главный врач

В онкологическом центре Калининградской области сменился исполняющий обязанности главного врача. Информация об этом опубликована на официальном сайте лечебного учреждения.

Согласно изменениям, и.о. главврача онкоцентра стал Степан Миракян. Кирилл Баринов, который ранее занимал этот пост, занял место заместителя главного врача по медицинской части. Портал «Руград» со ссылкой на справочно-аналитическую систему Seldon.basis пишет, что изменения в руководстве онкоцентра произошли 16 октября. Получить комментарий от Кирилла Баринова по поводу кадровых перестановок в медучреждении «Новому Калининграду» не удалось.

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Изображение: скриншот раздела «Руководство» на сайте калининградского онкоцентра

Степан Миракян переехал в Калининград в 2017 году. Тогда же он принял участие в организации новых отделений онкологии и колопроктологии Центральной городской клинической больницы. В сентябре того же года Миракян возглавил городскую больницу № 2. В июне 2023 года медик покинул руководство второй больницей Калининграда. Министерство здравоохранения региона тогда отметило, что решения Миракяна связано с семейными обстоятельствами. Спустя время он перешёл на работу в онкоцентр. В частности, именно Миракян рассказал «Новому Калининграду», почему областные власти не закупили в медицинское учреждение аппаратуру для ПЭТ-КТ.