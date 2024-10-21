Экс-директора муниципального учреждения Светлогорска обвинили во взяточничестве

Экс-директора муниципального учреждения Светлогорска обвинили во взяточничестве
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Бывшего директора подведомственного администрации Светлогорска учреждения обвинили в получении взятки. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Обвинения предъявлены экс-руководителю муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа». Согласно следствию, в марте 2023 года он заключил с индивидуальным предпринимателем контракт на ремонт тротуара в городе. 1 июня директор светлогорского МБУ получил от прораба 100 тыс. рублей в обмен на беспрепятственную приёмку и оплату выполненных работ. Следователи возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в значительном размере.

«Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области. <...> По уголовному делу допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в калининградском СК.

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