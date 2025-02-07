В Светлогорске экс-главу отдела капстроительства ожидает суд за взятку в 100 тысяч

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В Светлогорске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в марте 2023 года между возглавляемым обвиняемым отделом и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на выполнение капремонта тротуара в городе Светлогорске. 1 июня 2023 года чиновник получил от прораба подрядчика взятку в сумме 100 тыс. рублей за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ, предусмотренных контрактом.

Следствием собран достаточный объем доказательств. Следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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