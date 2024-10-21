За три дня в середине октября жители региона перевели мошенникам 3,7 млн рублей

В середине октября за три дня жители Калининградской области перевели мошенникам почти 3,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Управление отметило, что в период с 14 по 16 октября в отделения полиции подали девять заявлений о мошенничестве. Злоумышленники пользовались тактикой «безопасного счёта». Совокупный ущерб составил 3,68 млн рублей.
«Кроме того, мошенники выманили у 28-летней горожанки личные сбережения в сумме 332 000 рублей под предлогом дополнительного заработка на популярном маркетплейсе. А 31-летнюю местную жительницу лжесотрудники сотовой компании испугали сменой тарифного плана. Получив доступ к счетам потерпевшей, злоумышленники похитили 120 000 рублей», — рассказали в полиции.В августе калининградское УМВД заявило, что злоумышленники в своих преступлениях используют различные средства связи, например телефоны и мессенджеры. Зачастую они ищут будущих жертв на сайтах бесплатных объявлений. Помимо этого, мошенники могут создавать фейковые аккаунты руководителей организаций в соцсетях или мессенджерах и писать с них реальным сотрудникам компаний. Накануне стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана через мессенджер «Телеграм».