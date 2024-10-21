За три дня в середине октября жители региона перевели мошенникам 3,7 млн рублей

В середине октября за три дня жители Калининградской области перевели мошенникам почти 3,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Управление отметило, что в период с 14 по 16 октября в отделения полиции подали девять заявлений о мошенничестве. Злоумышленники пользовались тактикой «безопасного счёта». Совокупный ущерб составил 3,68 млн рублей.

«Кроме того, мошенники выманили у 28-летней горожанки личные сбережения в сумме 332 000 рублей под предлогом дополнительного заработка на популярном маркетплейсе. А 31-летнюю местную жительницу лжесотрудники сотовой компании испугали сменой тарифного плана. Получив доступ к счетам потерпевшей, злоумышленники похитили 120 000 рублей», — рассказали в полиции.