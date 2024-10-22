Власти объяснили, для чего демонтируются трамвайные пути на ул. Пролетарской (фото)

Власти объяснили, для чего демонтируются трамвайные пути на ул. Пролетарской (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В мэрии Калининграда объяснили, для чего демонтируются трамвайные пути на улице Пролетарской напротив башни «Врангель». По словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, демонтаж необходим «для разгрузки транспортного узла вблизи улицы Баранова».

«Где сейчас выделено блоками в районе перекрёстка с улицей Баранова, там появится полоса дополнительная, — сообщил Романов. — При этом габарит в случае решения запуска трамвая на этом стометровом участке сохраняется. Пути сейчас в резерве стоят, так они и будут дальше стоять».

Демонтаж, как уверяет Романов, будет проходить только на том участке, который задействован в рамках благоустройства Каштанового парка.

«Это благоустройство, которое можно потом вернуть и запустить трамвай в реверс», — добавил Романов.

Напомним, что с 1 августа на улице Пролетарской изменилась схема движения транспорта. Как сообщили на сайте администрации Калининградской области, двустороннее движение ввели по всей длине улицы «для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети всего микрорайона Пролетарская — Ген.-лейт. Озерова — Горького».

В рамках подготовки проезжая часть была расширена, а также были установлены дорожные знаки, разделительные столбики и нанесена разметка.

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