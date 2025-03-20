С улицы Пролетарской намерены убрать все трамвайные рельсы (фото)

В Калининграде намерены демонтировать трамвайные пути (обе линии) на улице Пролетарской, в районе башни «Врангель». Об этом в четверг, 20 марта, журналистам сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Мы организуем дополнительную [автомобильную] полосу, её протяжённость будет 100 метров. Она позволит разделить транспортные потоки и даст возможность точки входа на улицу Пролетарскую со стороны улицы Черняховского, чтобы не было конфликтных точек, — пояснил Романов. — Дополнительная полоса у нас будет выполнена из брусчатого покрытия, то есть мы оставим типологию существующей улицы. Также мы делаем увязку велосипедной составляющей из асфальтобетона».

Романов добавил, что на том же участке будут организованы два пешеходных перехода к Верхнему озеру. Все указанные работы планируют начать с 31 марта этого года. В первую очередь рабочие займутся демонтажём рельсо-шпальной решётки.

«Что касается трамвая на улице Тельмана, то вы сами знаете, почему и как уходил трамвай с улицы Пролетарской и с других улиц, где его сейчас нет, — добавил позднее Романов. — Основной показатель — это пассажиропоток. В связи с ростом уровня автомобилизации его здесь не было. Говорить о том, что восстановление трамвая на улицах Тельмана и Пролетарской — это первоочередная задача, нам не приходится. Жить как-то дальше нам надо, инфраструктуру нам использовать необходимо».

Романов не стал исключать, что через некоторое время личный транспорт перестанет быть главной целью калининградцев и рельсовый общественный транспорт вернётся на указанные улицы.

«Для этого инфраструктура, которая тут есть, габарит, сохраняется», — заключил Романов.