Появление крыс на Поплавке стало неожиданностью для горвластей

Появление крыс на озере Поплавок стало для городских властей неожиданностью. Об этом во вторник, 22 октября журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.



«У нас, где появляются крысы? Где есть остатки еды, а это контейнеры для складирования твёрдых коммунальных отходов, — рассказала Дятлова. — Их появление на Поплавке для нас не сильно типичная история. Факт зафиксирован, выйдем и обработаем. Третье — ещё раз промониторим наши озёра. Когда нам поступает сигнал, либо обрабатывает „Чистота“, либо мы эту работу делаем совместно с управляющими компаниями».

Журналисты поинтересовались, будут ли претензии к подрядчику, выигравшему конкурс на обработку общественных территорий от грызунов и насекомых.

«Посмотрим, разберемся в ситуации, — ответила Дятлова. — Либо к подрядчику будет вопрос, либо всё выполнит наша организация. Когда разберемся, дадим более развернутый ответ».

Отметим, что по данным сайта госзакупок, контракт на «выполнение работ по дератизации на территории Калининграда» был заключен МБУ «Чистота» с ООО «Клинэксперт» в феврале 2024 года. В ходе торгов компания снизила начальную цену контракта в 2,7 раза — с 1,108 млн рублей до 405 тыс. рублей. За эту сумму подрядчик обязался выполнить дератизационные мероприятия на территории площадью 110 га. В список входит 86 общественных зон, включая озеро Поплавок.