Горвласти выделили более 400 тыс. рублей на уничтожение грызунов в Калининграде

Городские власти выделили более 400 тыс. рублей на уничтожение крыс и мышей на территории Калининграда. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Работы планируется провести в 2025 году в два этапа по три месяца. Первый запланирован с 1 марта по 31 мая. Второй, осенний, пройдёт с 1 сентября по 30 ноября. Дератизация должна затронуть 138 гектаров. В общей сложности весь объём работ проведут на территории в 275,8 гектаров.

В проекте контракта отмечено, что подрядчику необходимо будет использовать родентициды, которые относятся к малому классу опасности. От веществ грызуны должны погибнуть в течение недели. Заказчиком работ является МБУ «Чистота». На дератизацию власти готовы потратить до 402,8 тыс. рублей. Подрядчика определят 25 ноября.

Крысиное царство: озеро Поплавок в Калининграде осаждают грызуны

6 октября «Новый Калининград» опубликовал фоторепортаж с озера Поплавок, из которого видно, что зона отдыха стала местом обитания крыс: грызуны устраивают заплывы вдоль береговой линии, роют норы, таскают хлеб у уток, за ними бегают собаки и т.д. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области провело зоо-энтомологическое обследование территории водоёма. После этого глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что появление крыс на Поплавке стало неожиданностью для городских властей.

Отметим, что, по данным сайта госзакупок, в феврале 2024 года контракт на «выполнение работ по дератизации на территории Калининграда» был заключен МБУ «Чистота» с ООО «Клинэксперт». В ходе торгов компания снизила начальную цену контракта в 2,7 раза — с 1,108 млн рублей до 405 тыс. рублей. За эту сумму подрядчик обязался выполнить дератизационные мероприятия на территории площадью 110 га. В список вошли 86 общественных зон, включая озеро Поплавок.