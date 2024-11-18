Горвласти выделили более 400 тыс. рублей на уничтожение грызунов в Калининграде

Горвласти выделили более 400 тыс. рублей на уничтожение грызунов в Калининграде
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Городские власти выделили более 400 тыс. рублей на уничтожение крыс и мышей на территории Калининграда. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Работы планируется провести в 2025 году в два этапа по три месяца. Первый запланирован с 1 марта по 31 мая. Второй, осенний, пройдёт с 1 сентября по 30 ноября. Дератизация должна затронуть 138 гектаров. В общей сложности весь объём работ проведут на территории в 275,8 гектаров.

В проекте контракта отмечено, что подрядчику необходимо будет использовать родентициды, которые относятся к малому классу опасности. От веществ грызуны должны погибнуть в течение недели. Заказчиком работ является МБУ «Чистота». На дератизацию власти готовы потратить до 402,8 тыс. рублей. Подрядчика определят 25 ноября.

Крысиное царство: озеро Поплавок в Калининграде осаждают грызуны

6 октября «Новый Калининград» опубликовал фоторепортаж с озера Поплавок, из которого видно, что зона отдыха стала местом обитания крыс: грызуны устраивают заплывы вдоль береговой линии, роют норы, таскают хлеб у уток, за ними бегают собаки и т.д. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области провело зоо-энтомологическое обследование территории водоёма. После этого глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что появление крыс на Поплавке стало неожиданностью для городских властей.

Отметим, что, по данным сайта госзакупок, в феврале 2024 года контракт на «выполнение работ по дератизации на территории Калининграда» был заключен МБУ «Чистота» с ООО «Клинэксперт». В ходе торгов компания снизила начальную цену контракта в 2,7 раза — с 1,108 млн рублей до 405 тыс. рублей. За эту сумму подрядчик обязался выполнить дератизационные мероприятия на территории площадью 110 га. В список вошли 86 общественных зон, включая озеро Поплавок.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter