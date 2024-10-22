В горсовете разъяснили планируемые изменения в отношении льгот на земельный налог

Изменение перечня получателей льгот на земельный налог в Калининграде, которые обсуждают в настоящее время депутаты городского совета, носят технический характер и не повлияют на количество льготников. Такие разъяснения депутаты получили на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности во вторник, 22 октября.



Пенсионеров по возрасту и многодетные семьи предлагается исключить из решения горсовета, т.к. эти категории граждан получают льготы на федеральном уровне и продолжат их получать. Т.е. льготные категории в любом случае не изменятся. «Людей это не коснётся никак», — отметил докладчик — председатель комитета по финансам городской администрации Алексей Данилов. Однако теперь льготу можно будет применить в отношении только одного земельного участка.

Проект решения о внесении изменений в решение горсовета от 19.10.2005 года «Об установлении на территории города Калининграда земельного налога» опубликован на сайте горсовета.

Напомним, изменения предлагают внести в п.7, в котором прописаны категории граждан, освобождённых от уплаты земельного налога. Ранее в него входили жители региона, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей, а также пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». Теперь перечень федеральных льготников в решении горсовета предлагается не дублировать, чтобы исключить «правовую неопределённость».