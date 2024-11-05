Жители инициировали письмо в защиту калининградского трамвая

Жители проспекта Победы областного центра инициировали открытое письмо в поддержку калининградского трамвая. Обращение адресовано губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Сбор подписей под письмом ведётся в интернете, а также в оффлайн режиме, сообщили «Новому Калининграду» инициаторы сообщения.

Местные жители отмечают, что по заказу администрации Калининграда ведётся разработка проекта по расширению проезжей части проспекта Победы, создаётся парковочное пространство на месте рельсов, разворотное кольцо трамвая № 4 на проспекте Победы фактически ликвидировано: трамвайные рельсы сняты, назначение участка земли под ними в Генплане Калининграда в июне 2023 г. изменено под специализированную общественную застройку. «Трамвайные пути по назначению не используются — движение по данному маршруту № 4 приостановлено с 2012 года. Однако сохранение инфраструктуры означает возможность в перспективе восстановить востребованный, вместительный, удобный и экологичный вид транспорта», — говорится в обращении.

Калининградцы предлагают всем желающим высказаться против планов расширения дороги на проспекте Победы за счёт ликвидации трамвайной инфраструктуры и в целом против уничтожения системы трамвайного транспорта в Калининграде. Полностью ознакомиться с текстом обращения можно по ссылке. Кроме того, как сообщили инициаторы обращения, подписи можно будет оставить оффлайн в арт-пространстве «Сигнал», кофейнях «Толстой», «Кофе и добро», в музее «Дом китобоя».

Напомним, демонтаж трамвайных путей на проспекте Победы в районе Центрального парка начался в середине октября этого года. Год назад, в октябре 2023 года на проспекте Победы демонтировали трамвайное кольцо. Рельсы начали убирать в апреле, в конце мая стало известно, что эту территорию переводят в зону специализированной общественной застройки.

Позже власти допустили, что трамвай может вернуться на проспект Победы, однако признали, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.