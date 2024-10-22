В Калининграде медики спасли беременную женщину в тяжелом состоянии и её малыша

В Калининграде медики спасли беременную женщину в тяжелом состоянии и её малыша
Фото пресс-службы областного правительства
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В минувшие выходные на базе калининградской Областной клинической больницы было проведено экстренное кесарево сечение беременной пациентке в тяжелом состоянии, вызванном непрекращающейся рвотой. Врачам удалось спасти и женщину, и ее малыша. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Тридцатитрехлетнюю женщину на сроке 30 недель привезли в ОКБ 17 октября и госпитализировали в гастроэнтерологию с подозрением на панкреатит. В течение двух дней рвота усилилась, появился серьезный болевой синдром в подреберье. Такое состояние угрожало жизни и здоровью женщины и ее будущего малыша. Пациентке провели необходимые исследования, но гастропатологий не выявили. Собранный консилиум докторов принял решение экстренно родоразрешать пациентку с помощью кесарева сечения. Благодаря слаженным действиям медицинского персонала двух региональных клиник удалось не только стабилизировать состояние пациентки, но и сохранить жизнь новорожденному.

После успешно проведенной операции бригадой акушерского дистанционного консультативного центра малыша доставили в детскую реанимацию перинатального центра под наблюдение специалистов для дальнейшего наблюдения и выхаживания. В понедельник к младенцу перевели и его маму.

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