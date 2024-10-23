Экс-глава аппарата правительства региона получил должность в Минпромторге

Бывший глава аппарата правительства Калининградской области получил должность руководителя управления в Министерстве промышленности и торговли Российской федерации. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.

Речь идёт о Сергее Камчатном. Согласно информации от Минпромторга, он занял пост руководителя управления протокола и пресс-службы ведомства.





Изображение: скриншот сайта Минпромторга РФ

Сергей Камчатный пришёл в аппарат областного правительства в 2016 году. В Калининград он переехал из Москвы, где работал в федеральных министерствах юстиции и промышленности и торговли России. Образование по специальности «лингвист, преподаватель» Камчатный получил в Московском государственном областном университете. В сентябре 2024 года стало известно, что он покинул аппарат правительства Калининградской области.