Проект гостиницы апартаментного типа на Тенистой аллее прошёл экспертизу

Проект гостиницы апартаментного типа на Тенистой аллее прошёл экспертизу
Изображение: скриншот «Яндекс. Карты»
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Проектная документация на строительство гостиницы апартаментного типа по адресу ул.Тенистая аллея, 2/4, прошла экспертизу. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступила московская компания «Проммаш тест экспертиза». Положительное заключение было получено 22 октября. Форма экспертизы — негосударственная. Проектную документацию подготовило калининградское ООО «Апертура групп». Застройщиком выступит ООО «Титан».

«Титан» зарегистрирован с 2009 года по адресу ул.Тенистая аллея, д. 2/4. Согласно данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом


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