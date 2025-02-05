Власти разрешили построить на Тенистой аллее четырехэтажное здание

Иллюстрация: скрин геоинформационного портала
Иллюстрация: скрин геоинформационного портала
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Министерство градостроительной политики выдало разрешение на строительство четырехэтажного здания по ул. Тенистая аллея, д. 2/4 в районе перекрестка с ул. Менделеева и проспектом Победы. Информация о разрешении опубликована в реестре на сайте министерства.

ООО «Титан» разрешается построить гостиницу апартаментного типа высотой в 4 надземных этажа на участке с кадастровым номером 39:15:110854:56. По данным геоинформационного портала, участок находится в частной собственности, назначение — под гостиничное обслуживание. Заявленная площадь будущего здания — 5780,7 кв. м. Разрешение действительно до января 2028 года.

Учредителями ООО «Титан» являются Валентина Бабкина, Владимир Ермолаев и Игорь Искандарян, основной вид экономической деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. По данным из открытых источников, на участке располагалась автостоянка и двухэтажное строение.

Ранее проектная документация на строительство гостиницы апартаментного типа прошла экспертизу. Положительное заключение было получено 22 октября 2024 года.

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