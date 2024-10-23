Зоопарк: извлечённый из капсулы времени пергамент будет передан в музей

Пергамент, извлечённый из капсулы времени, не останется в Калининградском зоопарке, поскольку там «не смогут обеспечить надлежащие условия хранения». Как сообщила директор учреждения Светлана Соколова, пергамент будет передан в один из музеев.

По словам Соколовой, пергамент оказался «в очень плохом состоянии» из-за попавшей в металлический тубус воды. «Мы предполагаем, что это произошло как раз в месте заделки отверстия. Если бы сверху стоял памятник (памятник поэту Вальтеру фон дер Фогельвейде. — прим. „Нового Калининграда“), этого бы не произошло. Но так как памятник был демонтирован с этого постамента несколько десятилетий назад, все эти годы дождевая вода медленно, но верно просачивалась в место закладки капсулы и через небольшие отверстия в местах скрепления верхней и нижней части тубуса накапливалась внутри него. Из-за чего наибольшему повреждению подвергся именно нижний край пергамента», — рассказала она.

После извлечения пергамента зоопарк связался с реставрационной мастерской «Наследие» из Санкт-Петербурга и получили указания по «неотложной помощи» документу. Он был расправлен , уложен на стекло со слоем бумажных полотенец и покрыт таким же слоем сверху, а также накрыт ещё одним стеклом. Сейчас зоопарк ищет реставратора, специализирующегося на восстановлении или консервации пергаментной бумаги. Как добавила Соколова, о содержании написанного на пергаменте текста зоопарк сообщит после его перевода.