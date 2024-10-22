Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото)

Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото) Эхо прошлого: в Калининградском зоопарке извлекли 94-летнюю «капсулу времени» (фото)
Все новости по теме: Память

Во вторник 22 октября, на территории Калининградского зоопарка состоялся демонтаж остатков постамента от памятника поэту Вальтеру фон дер Фогельвейде, сохранившихся с 1930 года, с целью выемки «капсулы времени», замурованной в его основание при установке памятника Объединённым певческим сообществом Кёнигсберга. Через несколько десятилетий статую перенесли на хозяйственный двор зоопарка, а затем передали в парк скульптур на острове Канта. Остатки постамента при этом сохранялись на территории зоосада.

«В 2018 году немецкий краевед-любитель доктор Вольфганг Реске передал в дар Калининградскому зоопарку дайджест публикаций из газеты „Кёнигсбергер Альгемайне“ за период 1920-х — 1930-х годов с различными статьями о Кёнигсбергском зоосаде. В 2019 году тексты были переведены на русский язык, тогда и стало известно о таком важном событии, как закладка „капсулы времени“ в 1930 году», — рассказали в зоопарке.

После извлечения капсулы и первичного осмотра и описания все предметы будут внесены в инвентаризационный фонд музейных экспонатов Калининградского зоопарка и помещены на хранение. Найденные же текстовые материалы предполагается сканировать для дальнейшего изучения, уточнили в зоопарке.

За тем, как спустя почти столетие извлекали «капсулу времени», наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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