Третьяковская галерея: первую выставку в филиале в Калининграде покажут весной

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Первую выставку в филиале Третьяковской галереи планируют показать весной 2025 года после отлаживания климат-контроля. Как сообщила «Российской газете» заместитель директора музея по научной работе Татьяна Карпова, это будет большой проект «Пять веков русского искусства» (16+) — от иконы до конца XX века.

«Второй большой проект, который мы планируем в Калининграде после „Искусства пяти веков“, — выставка „Точка, линия на плоскости“ (16+). Там будет диалог искусства авангарда и новейшего искусства ХХ-ХХI веков», — рассказала Карпова.

Филиал Третьяковской галереи планируют открыть до конца года. Первыми в нём появятся мультимедийные проекты. «Как добавила Карпова, «там будут детский музей, экспозиция, посвященная истории ГТГ (Государственная Третьяковская галерея. — прим. „Нового Калининграда“), стартуют образовательные программы».

Напомним, что филиал Третьяковской галереи должен стать частью культурного кластера наряду с филиалами Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, образовательным комплексом и служебным жильём для преподавателей, артистов и студентов.

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