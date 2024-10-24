Депутат горсовета: деревья в Калининграде высаживаются там, где они не нужны

Компенсационное озеленение в Калининграде проводится в тех местах, где деревья «особо не нужны». Такое мнение высказал депутат городского совета Сергей Севостьянов на заседании комиссии по городскому хозяйству в четверг, 24 октября.



«Компенсационное озеленение интересно у нас в Калининграде проходит. Помимо того, что есть вопросы по диаметру стволов, и прокуратура обращала на это внимание, у нас деревья высаживаются там, где они, в общем-то, особо не нужны. Третий форт — там люди почти не живут вдоль Окружной, проспект Победы — едешь в посёлок Космодемьянского, высажены деревья вдоль дороги, а там и так деревья вокруг. Для кого там высажены эти деревья компенсационные? Мне, например, не понятно», — отметил Севостьянов.

Он обратился к администрации с просьбой «обратить на это внимание, ситуацию как-то исправлять и высаживать деревья там, где они действительно нужны». К таким местам депутат, в частности, отнёс «каменные джунгли» Калининграда — микрорайон «Восток».

На заседании был представлен доклад «о состоянии зелёных насаждений, высаженных в рамках выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, а также строительству улично-дорожной сети» на территории Калининграда в 2022 — 2024 годах. В частности, было доложено о «высококачественном посадочном материале» ценных пород деревьев и «бережном подходе к зелёным насаждениям».

В июле глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала о том, что подрядчика заставят восстановить погибшее компенсационное озеленение на улице Тихоокеанской в микрорайоне имени Александра Космодемьянского.