Горвласти рассказали, в какой из спальных районов Калининграда придёт трамвай

Горвласти рассказали, в какой из спальных районов Калининграда придёт трамвай
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Район улицы Аксакова может стать первым спальным районом в Калининграде, куда придёт трамвай. Об этом журналистам рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Развитие сети трамваев — это долгосрочные мероприятия, и на данный момент они нацелены на те районы, которые динамично развиваются. Там, где у нас высокий пассажиропоток и необходим транспорт высокой пассажировместимости. Например, это микрорайон в районе Московского проспекта, улиц Денисова и Аксакова. Помимо транспорта, который сейчас их обслуживает, туда можно и нужно запустить трамвай», — заявил Романов.

Чиновник добавил, что это довольно долгосрочная перспектива .

«Разумеется, все перспективы зависят от финансирования, — продолжил Романов. — Эти перспективы заложены у нас в Генеральном плане и отображены в разрабатываемой проектно-сметной документации. Когда мы будем реализовывать? Я считаю, что это до 2035 года, не раньше».

Новый трамвайный маршрут, как рассчитывают горвласти, должен быть проложен через улицу Фрунзе, где сохранён габарит, дальше он пойдёт через улицы Гагарина в направлении улицы Благовещенской.

«В рамках этого проектирования предусматривается габарит, который позволит реализовывать движение трамвая с выходом на улицу Маршала Покрышкина и в дальнейшей перспективе на улицу Денисова», — пояснил Романов.

Отметим, что летом 2023 года глава администрации города Елена Дятлова заявила, что калининградские власти начали резервировать землю под новый трамвайный маршрут, который направится в микрорайон Аксакова, вдоль улицы Благовещенской.

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