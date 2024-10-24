Горвласти рассказали, в какой из спальных районов Калининграда придёт трамвай

Район улицы Аксакова может стать первым спальным районом в Калининграде, куда придёт трамвай. Об этом журналистам рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.



«Развитие сети трамваев — это долгосрочные мероприятия, и на данный момент они нацелены на те районы, которые динамично развиваются. Там, где у нас высокий пассажиропоток и необходим транспорт высокой пассажировместимости. Например, это микрорайон в районе Московского проспекта, улиц Денисова и Аксакова. Помимо транспорта, который сейчас их обслуживает, туда можно и нужно запустить трамвай», — заявил Романов.

Чиновник добавил, что это довольно долгосрочная перспектива .

«Разумеется, все перспективы зависят от финансирования, — продолжил Романов. — Эти перспективы заложены у нас в Генеральном плане и отображены в разрабатываемой проектно-сметной документации. Когда мы будем реализовывать? Я считаю, что это до 2035 года, не раньше».

Новый трамвайный маршрут, как рассчитывают горвласти, должен быть проложен через улицу Фрунзе, где сохранён габарит, дальше он пойдёт через улицы Гагарина в направлении улицы Благовещенской.

«В рамках этого проектирования предусматривается габарит, который позволит реализовывать движение трамвая с выходом на улицу Маршала Покрышкина и в дальнейшей перспективе на улицу Денисова», — пояснил Романов.

Отметим, что летом 2023 года глава администрации города Елена Дятлова заявила, что калининградские власти начали резервировать землю под новый трамвайный маршрут, который направится в микрорайон Аксакова, вдоль улицы Благовещенской.