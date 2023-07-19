Власти Калининграда резервируют землю под новый трамвайный маршрут

Власти Калининграда резервируют землю под новый трамвайный маршрут
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские власти начали резервировать землю под новый трамвайный маршрут. Об этом в среду, 19 июля, в эфире Центра управления регионом заявила глава администрации города Елена Дятлова.

«Нам бы очень хотелось запустить новый маршрут, — сообщила Дятлова. — Мы его так видим и уже даже резервируем под него землю в документах терпланирования — это трамвайный маршрут в микрорайон Аксакова, вдоль улицы Благовещенской. Мы сейчас проектируем автодорожную часть и резервируем там место под трамвайный маршрут. Кроме того, что мы все гордимся нашим трамваем, а это старейший трамвай в Европе, он все равно должен быть экономически как-то оправдан, а оправдан он в том числе в режиме трудовой миграции. Тот плотно застроенный район хотелось бы связать трамвайным сообщением».

Строительство нового маршрута, по словам чиновницы начнется не раньше приведения в нормативное состояние существующей сети, так как на ней «фиксируются сходы трамвая».

«Сначала нужно привести в нормативное состояние существующую трамвайную инфраструктуру, повысить скорость прохождения трамвая на существующей сети, а дальше уже развивать новое», — заявила она.

На эти работы, как уверяет глава, уйдет как минимум этот и следующий год.

Напомним, что ранее власти уже заявляли о необходимости строительства нового трамвайного депо на территории СНТ «Дружба». Чиновники уверяли, что необходимость строительства «вызвана будущим развитием трамвайной сети в городе с перспективой выхода за его пределы». При этом старое депо на улице Киевской по Генплану подлежит реконструкции в музей.

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