В Калининграде электросварщик лишился более 1,5 млн рублей на «инвестициях»

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46-летний сотрудник завода стал жертвой мошенников и лишился 1 534 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД России по Калининградской области.

Мужчине поступил звонок через мессенджер от неизвестного, который предложил ему заработать на бирже — делать стартовые взносы и получать с них высокий доход. Потерпевший согласился сотрудничать и две недели переводил денежные средства, которые он взял в кредит. Через некоторое время потерпевший попытался вывести прибыль, но обнаружил, что денег на счёте нет, и обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее стало известно, что с 18 по 20 октября было зарегистрировано десять заявлений от жителей Калининградской области, пострадавших от действий мошенников. В общей сложности потерпевшие перевели аферистам более 8 млн рублей.

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