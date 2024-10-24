Лицей №18: пользователям «Элжура» нужно заблокировать вход по логину и паролю

Лицей №18: пользователям «Элжура» нужно заблокировать вход по логину и паролю
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Продолжение: Лицей №18: пользователям «Элжура» нужно заблокировать вход по логину и паролю
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Пользователям «Электронного журнала для школы» следует заблокировать возможность входа по логину и паролю. Такое заявление сделало руководство калининградского лицея № 18. Сообщение опубликовано на официальной странице учебного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

В школе отметили, что что в системе отключили возможность отправки сообщений. Такое решение приняли на фоне информационной атаки. При этом все данные в сервисе остаются сохранёнными.

«Всем пользователям необходимо заблокировать варианты входа по логину и паролю и авторизовываться только через Госуслуги. Общение пользователей системы и обращения в образовательную организацию доступны через „Сферум“», — говорится в сообщении школы.

Утром 24 октября стало известно, что старшеклассники лицея № 18 в Калининграде получили угрозы через «Элжур». Рассылка сообщений угрожающего характера прошла по всей параллели. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. При этом «Российская газета» пишет, что случай в Калининграде — не единственный. Угрозы через электронный журнал получили школьники из разных регионов России.

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