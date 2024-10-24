Лицей №18: пользователям «Элжура» нужно заблокировать вход по логину и паролю

Пользователям «Электронного журнала для школы» следует заблокировать возможность входа по логину и паролю. Такое заявление сделало руководство калининградского лицея № 18. Сообщение опубликовано на официальной странице учебного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

В школе отметили, что что в системе отключили возможность отправки сообщений. Такое решение приняли на фоне информационной атаки. При этом все данные в сервисе остаются сохранёнными.

«Всем пользователям необходимо заблокировать варианты входа по логину и паролю и авторизовываться только через Госуслуги. Общение пользователей системы и обращения в образовательную организацию доступны через „Сферум“», — говорится в сообщении школы.