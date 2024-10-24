Школьники из калининградского лицея получили угрозы через «Элжур»

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Старшеклассники лицея № 18 Калининграда получили угрозы через сервис «Электронный журнал для школы». Как сообщили «Новому Калининграду» родители учеников, рассылка сообщений угрожающего характера прошла по всей параллели. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

«Сообщение пришло как ответ на рассылку от одного из учителей, но от имени некого человека, который утверждает, что „его доставали и гнобили“, поэтому он собирается расправиться с учениками при помощи оружия», — рассказали родители. По их словам, в сообщении имеется ссылка на телеграм-канал, в котором угрозы продублированы, а также присутствует ссылка на частный канал. У телеграм-канала — больше 500 подписчиков.

В администрации Калининграда подтвердили факт угроз в адрес школьников. «В 22.45 в среду пошла рассылка в 18-м лицее по 11-м классам. В четверг утром сообщение было удалено. Руководство школы направило заявление в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка. Утром в школе прошла проверка, выезжали кинологи. В настоящее время все занятия идут в штатном режиме», — сообщили в мэрии.

По данным «Нового Калининграда», проверку также проводят представители регионального управления ФСБ.


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