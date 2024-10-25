Власти Гурьевска берут в лизинг кроссовер комплектации Luxury за 4,29 млн руб.

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Администрация Гурьевского округа проводит электронный аукцион по выбору подрядчика, готового оказать услуги финансовой аренды (лизинга) по приобретению нового автомобиля «Kaiyi X7 Kunlun» комплектации «Luxury». Как отмечается на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 4,29 млн рублей, источник финансирования — средства бюджета Гурьевского округа.

В документации отмечается, что автомобиль должен быть 2024 года выпуска, материал салона — искусственная кожа, мощность — от 200 до 300 лошадиных сил. Срок лизинга — 12 месяцев. Покупателем выступает МКУ Гурьевского округа «Спектр» в лице директора Анжелики Шевчук. Торги назначены на 29 октября, в настоящее время идёт работа комиссии.

Ранее стало известно, что МБУ «Служба административно-технического обеспечения» администрации Калининграда заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение автомобиля «Kaiyi X7» чёрного цвета. Цена контракта составила 2,998 млн рублей. Как отмечается на сайте госзакупок, договор с поставщиком был заключён в конце сентября по начальной цене закупки. Источник финансирования Контракта — средства бюджетного учреждения




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