В Калининградском зоопарке умер детёныш гигантского муравьеда Вуди

Утром в пятницу, 25 октября, в Калининградском зоопарке умер детёныш гигантского муравьеда по кличке Вуди. Об этом зоопарк сообщил на своей странице ВКонтакте.



«Во время вскрытия мы не увидели признаков травм. Есть изменения в строении желудочно-кишечного тракта. Но мы не можем сейчас сказать, приобретённая это проблема или врождённая патология. В России очень мало опыта, связанного с лечением муравьедов. Поэтому сейчас мы активно консультируемся с коллегами из отечественных и иностранных зоопарков, которые также содержат этот вид. Помимо этого, мы взяли несколько десятков проб, которые будут отправлены в лаборатории Калининграда и Москвы. Исследование проб занимает от двух недель до месяца. Только после этого можно будет сделать какие-то выводы о причине смерти», — сообщила главный ветврач Калининградского зоопарка Елена Перевозникова.



По словам заведующей отделом «Млекопитающие» Ольги Головиной, ничего подозрительного в поведении животного в последние дни замечено не было.

Детёныш появился на свет 11 февраля 2024 года у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер (оба 2016 года рождения, Лектер прибыл из Чехии в 2017 году, Кайя приехала из Дании в 2018).

