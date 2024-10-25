Беспрозванных выделил 56 млн рублей на сети в микрорайоне Менделеево

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выделил 56,4 млн рублей на строительство 1-й очереди сетей и водоотведения в микрорайоне Менделеево Калининграда. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Предполагаемая предельная стоимость строительства — 112,8 млн рублей. Областной бюджет обеспечит 50% софинансирования работ, остальные 50% — обязательства бюджета Калининграда. Сроки реализации капитальных вложений — 2024-2025 годы.

Ранее администрация Калининграда дважды в августе и октябре проводила торги по выбору подрядчика строительства сетей. Однако в обоих случаях торги не состоялись из-за отсутствия участников. В первый раз начальная цена контракта составляла 107 млн рублей, во второй раз — 109 млн рублей.

Ранее сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова заявляла, что улица Менделеева попала в программу ремонта в 2024 году. В июне прошлого года суд потребовал от властей города отремонтировать там тротуар.

Отметим, в микрорайон Менделеево входят пр-кт Победы, ул. Менделеева, ул. Лейт. Катина, ул. 1-я Б. Окружная.