В Холмогоровке разрешили вырубить 58 деревьев для строительства фермерского рынка

«Аграрной инвестиционной компании» разрешили вырубить 58 деревьев для строительства фермерского рынка в посёлке Холмогоровка по адресу пер. Садовый, 21. Соответствующая информация размещена на сайте Зеленоградского городского округа.
Деревья планируется вырубить на участке с кадастровым номером 39:05:060701:1317. Порубочный билет выдан 18 октября, действовать он будет до 3 июня 2027 года. Кроме того, должно быть выполнено компенсационное озеленение в количестве 50 деревьев. Сумма компенсационного озеленения составляет 1 083 715 рублей, компания уже оплатила его.В июне 2024 года ООО «Аграрная инвестиционная компания» (Агроинком) получило разрешение на строительство фермерского рынка. Компания получила право возвести трехэтажное здание площадью 5181,3 кв. м.