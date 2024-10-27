В Холмогоровке разрешили вырубить 58 деревьев для строительства фермерского рынка

«Аграрной инвестиционной компании» разрешили вырубить 58 деревьев для строительства фермерского рынка в посёлке Холмогоровка по адресу пер. Садовый, 21. Соответствующая информация размещена на сайте Зеленоградского городского округа.

Деревья планируется вырубить на участке с кадастровым номером 39:05:060701:1317. Порубочный билет выдан 18 октября, действовать он будет до 3 июня 2027 года. Кроме того, должно быть выполнено компенсационное озеленение в количестве 50 деревьев. Сумма компенсационного озеленения составляет 1 083 715 рублей, компания уже оплатила его.