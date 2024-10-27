В Холмогоровке разрешили вырубить 58 деревьев для строительства фермерского рынка

В Холмогоровке разрешили вырубить 58 деревьев для строительства фермерского рынка
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
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«Аграрной инвестиционной компании» разрешили вырубить 58 деревьев для строительства фермерского рынка в посёлке Холмогоровка по адресу пер. Садовый, 21. Соответствующая информация размещена на сайте Зеленоградского городского округа.

Деревья планируется вырубить на участке с кадастровым номером 39:05:060701:1317. Порубочный билет выдан 18 октября, действовать он будет до 3 июня 2027 года. Кроме того, должно быть выполнено компенсационное озеленение в количестве 50 деревьев. Сумма компенсационного озеленения составляет 1 083 715 рублей, компания уже оплатила его.

В июне 2024 года ООО «Аграрная инвестиционная компания» (Агроинком) получило разрешение на строительство фермерского рынка. Компания получила право возвести трехэтажное здание площадью 5181,3 кв. м.

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