«Агроинкому» разрешили построить фермерский рынок в Холмогоровке

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ООО «Аграрная инвестиционная компания» (Агроинком) получило разрешение на строительство фермерского рынка в пер. Садовом пос. Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующая запись внесена в реестр разрешений, опубликованных на сайте министерства градостроительной политики.

Компания получила право возвести трехэтажное здание площадью 5181,3 кв. м на участке с кадастровым номером 39:05:060701:1317. Разрешение действует до июня 2027 года.

По данным с сайта администрации ОЭЗ, «Аграрная инвестиционная компания» является резидентом Особой зоны. Она планирует создать в регионе производственно-имущественные комплексы для производства, переработки, хранения, поставки сельхозпродукции и «предоставления на их основе услуг». Заявленный объем инвестиций — 150,6 млн рублей, численность сотрудников — 46.

Учредителями «Аграрной инвестиционной компании» выступают ООО «Гарант Капитал» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций», гендиректором — Максим Рындин. Основное направление организации — вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции.



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