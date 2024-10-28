В Калининграде заявили о приостановке автобусного сообщения с Ригой

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Калининградский автовокзал заявил о приостановке автобусного сообщения с Ригой. Решение носит временный характер. Информация об этом размещена на официальном сайте предприятия.

«С 31 октября 2024 года временно приостанавливается движение автобусов по международному маршруту г. Калининград — г. Рига. О возобновлении движения автобусов будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении автовокзала. Когда сообщение между двумя городами восстановится, не отмечается. «Новому Калининграду» не удалось получить оперативный комментарий, чтобы узнать причину такого решения. 

Автобусное сообщение со столицей Латвии запустили в ноябре прошлого года. Маршрут проходил через Шауляй и Елгаву.

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