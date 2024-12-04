В Калининграде заявили о возобновлении автобусного сообщения с Ригой

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Калининградский автовокзал заявил о возобновлении автобусного сообщения с Ригой. Об этом говорится на официальном сайте предприятия.

Автобусы будут ходить по вторникам, пятницам и воскресеньям. В одну сторону билет обойдётся в 5,5 тыс. рублей. Проезд туда и обратно оценивается в 11 тыс. рублей.

Из Калининграда транспорт будет выезжать в 12:30, прибудет в Советск в 14:40. Далее пассажирам предстоит пешком пересечь государственную границу России с Литвой по мосту Королевы Луизы. В 17:45 их посадят на погранпереходе Панемуне в автобус, на котором они в 22:30 прибудут в столицу Латвии.

Рейсы в обратном направлении будут выполняться по тем же дням. В 10:00 запланировано отправление из Риги, в 14:45 — прибытие в Панемуне. В 17:50 пассажиры сядут в Советске в другой автобус, на котором в 20:30 приедут в Калининград.

В конце октября калининградский автовокзал сообщил о приостановке автобусного сообщения с Ригой. На предприятии тогда отметили, что решение носило временный характер. О причинах приостановки маршрута на автовокзале не пояснили.

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