На ул. Киевскую в Калининграде вернулась «портовая» мозаика (фото)

На ул. Киевскую в Калининграде вернулась «портовая» мозаика (фото)
Фото: пресс-служба ФКР Калининградской области
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В Калининграде на улице Киевской (дом № 137) закончен монтаж мозаики с изображением кораблей, зашедших в порт. Фотографии произведения, отреставрированного мозаичистом Павлом Савельевым, опубликовала пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области.

«Размер итоговой картины поражает — целых 88 м²! — сообщили в Фонде. — Материалы мозаики максимально схожи с оригинальными, но на этот раз композиция цельная, без вертикальных и горизонтальных швов, которые ранее делили картину на квадраты. Новая мозаика — это единое полотно, где каждый элемент находится на своём месте».

Ранее представители ФКР сообщали, что оригинальное панно на бетонных плитах «невозможно было установить из-за необходимости крепления на штифты с большой шляпкой, что исказило бы внешний вид мозаики».

Фото: пресс-служба ФКР Калининградской области

«По мере работы удалось выяснить, что оригинальная мозаика, возможно, была создана по эскизу Олега Осина — известного художника монументально-декоративного искусства, чьи работы представлены в России и зарубежье. Паша же нашел автора оригинальной мозаики на Киевской. Её создали Леонид Емельянов и его помощники в начале 1990-х. Леонид не обладал специальным образованием, но был одарённым мастером», — рассказали в фонде об истории создания произведения.

О демонтаже мозаики пресс-служба фонда сообщала в начале марта прошлого года. Тогда уточнялось, что снять панно пришлось из-за ремонта здания довоенной постройки.

«При обследовании состояния дома было выявлено недопустимое состояние торцевой стены с мозаикой, которая не была связана с основным зданием и под весом панно отходила от дома», — уточняли в пресс-службе ФКР.

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