«Третьяковка» готова заплатить за арт-объект «Буква „Т“» около миллиона (фото)

Государственная Третьяковская галерея проводит электронный аукцион по выбору подрядчика, который займётся изготовлением, доставкой и монтажом конструкции «Арт-объект «Буква „Т“». Конструкцию планируется установить в Калининграде на Парадной набережной, 3, где находится калининградский филиал музея. Начальная цена контракта — 986,8 тыс. рублей.

Как отмечается в документации, арт-объект планируется изготовить «в целях мероприятий, приуроченных к открытию филиала Государственной Третьяковской Галереи в г. Калининград». Срок оказания услуг: 30 рабочих дней с момента подписания договора. Итоги аукциона планируется подвести 30 октября.

Подрядчику необходимо будет изготовить конструкцию размером не менее 420×420см из металлической трубы ≥ 30×30 мм, которая будет прогрунтована и окрашена. Размер подиума — не менее 420 на 400 см. Он также должен быть выполнен из труды, облицован влагостойкой ламинированной фанерой, толщиной 21 мм, сверху обклеенной матовой пленкой (цвет пленки согласовывается с заказчиком). «Подиум должен иметь переменную высотность с учетом уклона поверхности в точке монтажа по месту размещения. Исполнитель обязуется установить в подиум скрытые дополнительные утяжелители исходя из ветровой нагрузки по месту размещения», — отмечается в техзадании.

Ранее Третьяковская галерея провела тендер по выбору подрядчика, который займется организацией точки общественного питания в филиале Третьяковской галереи в Калининграде. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 9,6 млн рублей. В торгах принял участие единственный поставщик — ООО «Фабрика» из Калининграда.

Отметим, в январе директор филиала Камиля Байдильдина на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Калининграде сообщила, что первым проектом галереи в Калининграде станет выставка «Пять веков русского искусства», объединяющая произведения различных направлений, созданные за 500 лет, — иконопись, авангард, работы современных художников и др. Тогда же представители Третьяковки рассказали, что пока что не готовы объявить дату открытия комплекса.

Площадь филиала Третьяковской галереи на Острове составит 17,5 тысяч квадратных метров. Он должен стать частью культурного кластера наряду с филиалами Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, образовательным комплексом и служебным жильём для преподавателей, артистов и студентов.