Третьяковская галерея: мы ещё не объявляли дату открытия филиала в Калининграде

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде пока не готов объявить дату открытия, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе учреждения.

«Мы еще не объявляли точную дату открытия филиала, поэтому неправильно говорить о задержке. Пока можно говорить о предварительных сроках, которые корректируются, — цитирует пресс-служба директора филиала Камилю Байдильдину. — Открытие — это сложный процесс, состоящий из нескольких этапов, так же, как и завершение строительства не заканчивается возведением стен или окончанием внутренних работ. Сейчас в филиале идёт очень важный этап — проходят испытания всех инженерных систем, начался монтаж и запуск мультимедийного оборудования. От результатов этого этапа, от того, какие будут замечания, как быстро удастся их исправить, насколько быстро установится нужный для сохранности экспонатов галереи климат, будет зависеть дата открытия для посетителей».

По словам Камили Байдильдиной, параллельно с пусконаладочными работами сейчас готовятся выставки и дорабатывается образовательная программа — в филиале будут открыты творческие мастерские. «Как только мы будем готовы объявить дату и программу открытия, сразу это сделаем», — отметила руководитель калининградского филиала.

Ранее филиал Третьяковской галереи в Калининграде отменил закупку на проведение комплекса работ по изготовлению и монтажу экспозиций детского зала и зала истории. В учреждении это объяснили техническим сбоем, из-за которого нарушилась очередность размещения.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что филиал Третьяковской галереи в Калининграде надеются открыть для посетителей в августе. В январе директор филиала Камиля Байдильдина на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Калининграде сообщила, что первым проектом галереи в Калининграде станет выставка «Пять веков русского искусства», объединяющая произведения различных направлений, созданные за 500 лет, — иконопись, авангард, работы современных художников и др. «На первую выставку мы привезем 300 произведений. Это очень большой масштаб, огромная выставка. И первые имена — Тропинин, Верещагин, Репин, Серов, Кандинский, Малевич», — отмечала она.