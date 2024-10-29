Жителя Полесска приговорили к исправительным работам за долги перед матерью

Все новости по теме: Долги

Жителя Полесска привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание матери-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По решению суда мужчина 45-летний мужчина должен выплачивать матери-инвалиду алименты в твердой денежной сумме 0,24 величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Калининградской области. Несмотря на скромный размер ежемесячных платежей — около 3 тысяч рублей, — он уклонялся от исполнения судебного решения и накопил почти 200-тысячную задолженность.

При этом должник не работал, не регистрировался в центре занятости и не предпринимал попыток погасить долг хотя бы частично. Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Поскольку эта мера не подействовала и гражданин по-прежнему уклонялся от финансовой помощи матери, приставы передали материалы дела в прокуратуру. Далее дело поступило в суд, который приговорил алиментщика к шести месяцам исправительных работ. Теперь из дохода должника будет удерживаться 70 процентов на покрытие алиментного долга перед матерью.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter