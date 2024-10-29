Жителя Полесска приговорили к исправительным работам за долги перед матерью

Жителя Полесска привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание матери-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По решению суда мужчина 45-летний мужчина должен выплачивать матери-инвалиду алименты в твердой денежной сумме 0,24 величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Калининградской области. Несмотря на скромный размер ежемесячных платежей — около 3 тысяч рублей, — он уклонялся от исполнения судебного решения и накопил почти 200-тысячную задолженность.

При этом должник не работал, не регистрировался в центре занятости и не предпринимал попыток погасить долг хотя бы частично. Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Поскольку эта мера не подействовала и гражданин по-прежнему уклонялся от финансовой помощи матери, приставы передали материалы дела в прокуратуру. Далее дело поступило в суд, который приговорил алиментщика к шести месяцам исправительных работ. Теперь из дохода должника будет удерживаться 70 процентов на покрытие алиментного долга перед матерью.