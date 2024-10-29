В Калининграде приватизируют муниципальные бани

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Городские власти приватизируют муниципальные бани путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Постановление о приватизации муниципального предприятия 28 октября 2024 года  было подписано главой администрации Калининграда Еленой Дятловой.

Согласно постановлению, учредителем ООО «Калининградские бани» со стопроцентной долей в уставном капитале размером 70 417 228,46 рублей является муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград». В состав нового ООО входит пять муниципальных бань, расположенных на Комсомольской, Дзержинского, Герцена, Суворова и Парковой.

Решение о включении в список приватизации муниципальных бань было принято горсоветом Калининграда 13 декабря 2023 года. В комментариях «Новому Калининграду» председатель горсовета Олег Аминов сказал, что данное решение является наиболее выгодным как для городского бюджета, так и для населения города. «К тому же у нас есть федеральное законодательство о ликвидации предприятий, которые у нас были раньше унитарными. Здесь все в рамках действующего законодательства», — сказал Олег Аминов. По словам председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова, в 2023 году муниципальные бани впервые за долгое время вышли не просто на самоокупаемость, а в плюс. Произошло это, по его словам, после закрытия угольных котельных и перевода их на газ.

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