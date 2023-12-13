«Это не продажа на сторону»: власти объяснили, зачем они приватизируют муниципальные бани

В среду, 13 декабря, калининградский горсовет проголосовал за принятие программы приватизации муниципального имущества на 2024 год, в которую попала приватизация пяти муниципальных бань (на улицах Комсомольской, Дзержинского, Суворова, Герцена и Парковой). О необходимости этого шага «Новому Калининграду» рассказал председатель горсовета Олег Аминов.



«У нас их осталось в районе пяти, — сообщил Аминов. — С точки зрения экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации мы с администрацией пришли к пониманию, что это будет наиболее выгодно для городского бюджета и для населения города. К тому же, у нас есть федеральное законодательство о ликвидации предприятий, которые у нас были раньше унитарными. Здесь все в рамках действующего законодательства».

Более подробный комментарий о необходимости включения бань в программу дал «Новому Калининграду» председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов.

«Под приватизацией мы не понимаем продажу на сторону, — пояснил Борисов. — Это обывательское мнение, что если предприятие или объект попадает в план приватизации, то они обязательно будут проданы с аукциона куда-то там на сторону. Согласно федеральному законодательству все муниципальные предприятия до конца 2024 года должны прекратить свое существование в виде муниципальных предприятий. Останется исключительно жесткий их перечень. Остальные должны либо превратиться в бюджетные учреждения, либо в общества с ограниченной ответственностью со 100% участием муниципалитета, либо в акционерные общества».

Бани, по словам Борисова, превращать в муниципальные бюджетные учреждения «не очень целесообразно», поэтому «было принято решение превратить их в общества с ограниченной ответственностью, где стопроцентное участие будет у муниципалитета».

Борисов также рассказал, что в этом году муниципальные бани впервые за долгое время вышли не просто на самоокупаемость, а в плюс. Произошло это, по его словам, после закрытия угольных котельных и переводе их на газ.

«Угольные котельные в банях генерировали нам убытки в немаленьких размерах, — добавил чиновник. — Их осталось две: на Комсомольской и на Дзержинского. В этом году мы должны одну „убить“, и на следующий год у нас останется последняя. Благодаря новому директору, который у нас в 2022 году появился, мы концы с концами начали сводить».

Напомним, что речь о приватизации 5,7 тысяч квадратных метров помещений, остаточная стоимость которых оценивается в 22,7 млн рублей.

В программу также включена приватизация «Калининград-ГорТранса», который горвласти намеревались приватизировать еще в 2023 году. В итоге приватизацию перенесли на 2024 год. Это объяснили «большим объемом имущественного комплекса».