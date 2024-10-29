Власти Калининграда заказывают ремонт сетей освещения в «Шервудском лесу»

Администрация Калининграда ищет подрядчика для капитального ремонта сетей наружного освещения части парковой зоны на ул. Яналова (между ул. Чкалова и Каштановой аллеей). За работы власти готовы заплатить порядка 3,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо провести вдоль обустроенной пешеходной дорожки на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121052:108. Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, всего подрядчик должен установить 17 фонарей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 ноября 2024 года. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 7 ноября. Исполнить контракт требуется до 7 апреля 2025 года.

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