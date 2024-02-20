Со времён Ярошука: когда в Калининграде хотят благоустроить «Шервудский лес»

Власти Калининграда планируют благоустроить Семейный сквер, находящийся в границах улицы Яналова и Каштановой аллеи, в 2025 году. Концепция благоустройства территории, которую многие калининградцы называют Шервудским лесом, была разработана ещё в 2015 году, однако воплотить планы в жизнь удастся не раньше следующего года.

Работы на территории сквера запланированы в границах от Каштановой аллеи до ул. Младшего Лейтенанта Родителева. «На указанную территорию ранее разрабатывалась концепция, которая предусматривала работы по развитию сети пешеходных дорожек, обновлению покрытий мощения, обустройству детских игровых площадок и спортивных площадок», — сообщили в горадминистрации в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда». Концепция была разработана почти 10 лет назад еще при мэре Александре Ярошуке. Сейчас горадминистрация ее корректирует с учётом благоустройства примыкающей территории бывшего стадиона «Спартак», где строится «многофункциональный комплекс «Теннисный клуб „Спартак“».

Застройщик «Спартака» предлагает городу развивать сквер в партнёрстве. «И сейчас наше учреждение прорабатывает вопрос разработки [концепции]. Там была концепция 2015 года. Сейчас надо её, конечно, актуализировать», — рассказал замглавы комитета территориального развития и строительства Антон Коновалов на профильной комиссии горсовета. Коллеги спросили Коновалова о том, готов ли застройщик комплекса стать инвестором благоустройства сквера. «Да, будем дополнительно обсуждать. Основной вопрос — это взаимосвязь их территории с территорией парка, связки создать, чтобы было всё в единой концепции», — ответил чиновник. Также было отмечено, что потребности в бюджетных средствах будут понятны позже, когда будет разработана проектная документация (но для этого нужно объявить торги на ее создание, что станет возможным только после корректировки концепции).

В итоге, как отметили горвласти в ответе на информационный запрос, благоустройство «Шервудского леса» намечено на 2025 год. Информацию о сотрудничестве с инвестором они никак не прокомментировали.

Территория бывшего стадиона «Спартак» в настоящее время. Фото: Новый Калининград

В мае 2023 года администрация Калининграда выдала порубочный билет на растительность рядом с бывшим стадионом «Спартак», который сейчас застраивается. Согласно данным публичной кадастровой карты, территория площадью 1,2 тыс. кв. метров предназначена под блокированную жилую застройку.

Разрешение получило ООО «Спартак» — застройщик стадиона. Работы там начались в 2021 году, несмотря на протесты местных жителей. Презентованный на областном градостроительном совете проект предполагает застройку 7-8-этажными зданиями примерно половины территории стадиона. На остальную часть планируют перенести спортивную инфраструктуру. Стадион был продан в частную собственность еще в 2008 году.

В 2021 году стало известно, что четырьмя годами ранее власти скрытно от жителей города изменили территориальную зону застройки стадиона «Спартак» в проекте правил землепользования и застройки Калининграда по итогам публичных слушаний. Это и позволило девелоперу получить разрешение на строительство.

Семейный сквер претендует на благоустройство в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в 2025 году. В аналогичном голосовании в 2021 году эта территория заняла второе место.

Текст: Мария Власенкова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград