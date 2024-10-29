В Калининградском зоопарке мангусты получили новую «квартиру» (фото)

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Лисьи мангусты получили новое жильё в павильонном комплексе для сурикатов. Об этом в своих социальных сетях сообщает Калининградский зоопарк.

«В природе мангусты и сурикаты часто живут рядом, занимая одно многоквартирное жилище. Мы, конечно, такого добрососедства пока не обещаем, но в эту сторону думаем, учитывая, что летом всему этому отряду надо будет где-то гулять», — сообщает зоопарк. Чтобы увидеть мангустов, необходимо зайти под навес павильона сурикатов и пройти немного дальше.

В Калининградском зоопарке новый комплекс для сурикатов открыли в мае 2024 года. Объект площадью около 100 кв. метров состоит из двух сооружений: летнего открытого вольера и зимнего павильона. Первыми жителями нового комплекса стала семья сурикатов: самец, самка и детёныш, родившийся в феврале 2024 года.

Видео со страницы Калининградского зоопарка «ВКонтакте»

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