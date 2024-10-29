На острове Канта началось строительство общественного кинотеатра (фото)

На острове Канта началось строительство общественного кинотеатра (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде на острове Канта началось строительство общественного кинотеатра, анонсированное руководством «Кафедрального собора». Фундамент под кинотеатр строители заливают под эстакадным мостом, напротив Музея изобразительных искусств, в том месте, где до 1945 года проходила улица Кнайпхофская длинная. Информацию о начале работ «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе «Кафедрального собора».

О том, что на острове Канта планируют построить общественный кинотеатр, руководство собора сообщало «Новому Калининграду» ещё в сентябре этого года.

В ответе на информационный запрос представители учреждения сообщали, что кинотеатр будет работать круглогодично и его планируют использовать, в том числе, как локальную концертную площадку.

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