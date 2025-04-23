«Культурное место»: на острове Канта под мостом открывают кинотеатр

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

В пятницу, 25 апреля, на острове Канта начинает работу «Культурное место» — новое пространство под эстакадным мостом (16+). Как сообщает пресс-служба Кафедрального собора, открытие приурочено к началу весенней ярмарки (0+), которая продлится на острове до 11 мая.

Центр нового пространства — большой экран (5760×2880), сообщили в пресс-службе госучреждения. В «Культурном месте» будут транслироваться фильмы из коллекции фестиваля «Короче», картины от Калининградского киноклуба и киноклуба «Фестивальной дирекции», классическое немое кино из собрания фестиваля «Электричка», а также фильмы блогеров-путешественников. Показы немого кино будут сопровождать таперы: Евгений Коробицин (фортепиано), гитарное трио Mu_tronic. В дни ярмарки здесь выступят калининградские группы с программами в жанрах джаз-хоп, неофольклор, мануш, хард-боп, джаз-фанк, инди-рок и других. До 11 мая пространство будет доступно с 14 до 21 в будни и с 12 до 22 по выходным. Вход на кинопоказы, концерты, лекции, мастер-классы остается свободным, заверили в учреждении. Расписание мероприятий весенней ярмарки можно узнать здесь.

  О том, что на острове Канта планируют построить общественный кинотеатр, руководство собора сообщало «Новому Калининграду» в сентябре 2024 года. В ответе на информационный запрос представители учреждения сообщали, что кинотеатр будет работать круглогодично и его планируют использовать, в том числе, как локальную концертную площадку.

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