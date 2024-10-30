Депутат Госдумы от ЕР предложил сократить продажу алкоголя до двух часов в день

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев поддержал планы властей Вологодской области и сократить часы продажи алкоголя по всей стране сначала до пяти, потом до двух часов в будние дни, сообщает РИА Новости.

«Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух»,— сказал депутат.

Как отмечает агентство, власти Вологодской области предлагают ограничить временной интервал для продажи алкоголя до двух часов в будние дни — с 12:00 до 14:00, в выходные дни продавать, как обычно. Губернатор Георгий Филимонов в своём телеграм-канале объяснил это решение демографической ситуацией. По его словам, «вологодчина и Русский Север вымирают, только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей». Филимонов сказал, что это страшные цифры, по масштабам — целый муниципалитет.

«Мы не можем равнодушно смотреть, как погибают наши земляки. Как наносится непоправимый урон здоровью, будущим поколениям, экономике. Как молодёжь толпится возле алкомаркетов шаговой доступности. Как стремление к наживе приводит к трагедиям», — написали губернатор Вологодской области.