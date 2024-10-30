Депутат Госдумы от ЕР предложил сократить продажу алкоголя до двух часов в день

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев поддержал планы властей Вологодской области и сократить часы продажи алкоголя по всей стране сначала до пяти, потом до двух часов в будние дни, сообщает РИА Новости.

«Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух»,— сказал депутат.

Как отмечает агентство, власти Вологодской области предлагают ограничить временной интервал для продажи алкоголя до двух часов в будние дни — с 12:00 до 14:00, в выходные дни продавать, как обычно. Губернатор Георгий Филимонов в своём телеграм-канале объяснил это решение демографической ситуацией. По его словам, «вологодчина и Русский Север вымирают, только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей». Филимонов сказал, что это страшные цифры, по масштабам — целый муниципалитет.

«Мы не можем равнодушно смотреть, как погибают наши земляки. Как наносится непоправимый урон здоровью, будущим поколениям, экономике. Как молодёжь толпится возле алкомаркетов шаговой доступности. Как стремление к наживе приводит к трагедиям», — написали губернатор Вологодской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter