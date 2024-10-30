В Кремле прокомментировали идею сократить время продажи алкоголя до двух часов

Вопросы о сокращении времени продажи алкоголя в регионах не решаются на уровне президента страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя инициативу властей Вологодской области ограничить торговлю алкогольными напитками в регионе в будние дни до двух часов. Об этом пишет РБК.



«Решение об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области — это прерогатива региональных властей, в администрации президента подобные инициативы не обсуждаются», — пояснил Песков.



Ранее «Новый Калининград» писал о том, что депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев поддержал планы властей Вологодской области сократить часы продажи алкоголя по всей стране сначала до пяти, потом до двух часов в будние дни. В своем телеграм-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил инициативу демографической ситуацией в регионе. По его словам, «вологодчина и Русский Север вымирают, только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей».

