В Кремле прокомментировали идею сократить время продажи алкоголя до двух часов

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Вопросы о сокращении времени продажи алкоголя в регионах не решаются на уровне президента страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя инициативу властей Вологодской области ограничить торговлю алкогольными напитками в регионе в будние дни до двух часов. Об этом пишет РБК.

«Решение об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области — это прерогатива региональных властей, в администрации президента подобные инициативы не обсуждаются», — пояснил Песков.

Ранее «Новый Калининград» писал о том, что депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев поддержал планы властей Вологодской области сократить часы продажи алкоголя по всей стране сначала до пяти, потом до двух часов в будние дни. В своем телеграм-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил инициативу демографической ситуацией в регионе. По его словам, «вологодчина и Русский Север вымирают, только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей». 

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