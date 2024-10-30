Росприроднадзор: велодорожку на Куршской косе строят с эконарушениями

Росприроднадзор: велодорожку на Куршской косе строят с эконарушениями
Скриншот видео пресс-службы Северо-Западного Управления Росприроднадзора
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При строительстве велодорожки на Куршской косе было допущено экологическое нарушение. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

«Ранее было установлено, что проект реализуется с отступлением от положительного заключения государственной экологической экспертизы. Песчано-гравийная смесь, используемая для строительства объекта, размещается на всей протяжённости велодорожки от пос. Лесное до пос. Морское в непосредственной близости от лесного массива вне специальных площадок на грунте. Данные действия могут привести к загрязнению окружающей среды», — говорится в сообщении.

Застройщику выдали предписание об устранении выявленных нарушений. В октябре 2024 года в рамках проверки исполнения предписания установлено, что нарушение не устранено.

«Выдано повторное предписание об устранении нарушения, исполнение которого находится на контроле», — отметили в Росприроднадзоре.

Сроки сдачи велосипедной дорожки на Куршской косе сдвинули до декабря 2024 года. Строительство началось в сентябре 2022. Изначально объект планировали завершить до конца 2023, однако сроки сдачи неоднократно переносили. Последний раз датой запуска называли август 2024 года. Стоимость работ — 402,5 млн рублей. Общая протяженность объекта должна составить 44 километра (от КПП до посёлка Морское).

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