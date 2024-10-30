Правительство не стало раскрывать подробности о покупке квартир за 54 млн рублей

Правительство Калининградской области не стало раскрывать подробности о покупке шести квартир за 54 млн рублей. Ответ пришёл на информационный запрос «Нового Калининграда».

Редакция отправила властям два вопроса. На первый, будет ли жильё служебным и кому планируется его предоставлять, в правительстве сослались на закон Калининградской области от 03.07.2007 № 151 «О специализированном жилищном фонде Калининградской области». При этом власти ответили, что предоставлять квартиры будут гражданам, которые указаны в документе.

Согласно положениям закона, к специализированному жилищному фонду региона относятся служебные помещения, помещения в общежитиях, манёвренном фонде, домах системы соцобслуживания населения, а также помещения для соцзащиты отдельных категорий граждан и для детей-сирот. В служебных помещениях положено селить госслужащих Калининградской области, в общежитиях — тех, кто работает в подведомственных региональному правительству учреждениях или предприятиях, кто обучается в областных образовательных организациях, а также тем, кто стоит в очереди за служебным жильём. Помещения в манёвренном фонде могут получить те, кто у кого дом находится на капитальном ремонте или реконструкции; у кого собственное жильё пришло в негодность в результате чрезвычайных обстоятельств регионального характера и др.

Редакция «Нового Калининграда» также планировала узнать, в каком районе областного центра власти планируют приобрести квартиры. В правительстве ответили, что «приобретение жилых помещений на территории города Калининграда с установлением характеристик закупаемых помещений будет происходить конкурентным способом определения поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“».