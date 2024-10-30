Правительство не стало раскрывать подробности о покупке квартир за 54 млн рублей

Правительство Калининградской области не стало раскрывать подробности о покупке шести квартир за 54 млн рублей. Ответ пришёл на информационный запрос «Нового Калининграда».
Редакция отправила властям два вопроса. На первый, будет ли жильё служебным и кому планируется его предоставлять, в правительстве сослались на закон Калининградской области от 03.07.2007 № 151 «О специализированном жилищном фонде Калининградской области». При этом власти ответили, что предоставлять квартиры будут гражданам, которые указаны в документе.
Согласно положениям закона, к специализированному жилищному фонду региона относятся служебные помещения, помещения в общежитиях, манёвренном фонде, домах системы соцобслуживания населения, а также помещения для соцзащиты отдельных категорий граждан и для детей-сирот. В служебных помещениях положено селить госслужащих Калининградской области, в общежитиях — тех, кто работает в подведомственных региональному правительству учреждениях или предприятиях, кто обучается в областных образовательных организациях, а также тем, кто стоит в очереди за служебным жильём. Помещения в манёвренном фонде могут получить те, кто у кого дом находится на капитальном ремонте или реконструкции; у кого собственное жильё пришло в негодность в результате чрезвычайных обстоятельств регионального характера и др.
Редакция «Нового Калининграда» также планировала узнать, в каком районе областного центра власти планируют приобрести квартиры. В правительстве ответили, что «приобретение жилых помещений на территории города Калининграда с установлением характеристик закупаемых помещений будет происходить конкурентным способом определения поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“».22 октября стало известно, что правительство Калининградской области выделило 54 млн рублей на покупку шести двухкомнатных квартир. Они необходимы для формирования специализированного жилищного фонда региона. Площадь каждой квартиры должна составлять не менее 50 кв.м.