Беспрозванных не заметил нехватки овощей борщевого набора

Беспрозванных не заметил нехватки овощей борщевого набора
Фото: телеграм-канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, посетив одно из овощехранилищ Гурьевского района, заявил, что в Калининградской области не ощущается нехватки овощей борщевого набора.

«С учётом уборки урожая проблемы нехватки овощей борщевого набора не вижу, — написал глава региона в своем телеграм-канале. — Хранилище заполнено картофелем, капустой, морковью».

При этом Беспрозванных заметил, что картофель владелец овощехранилища отпускает по 20 рублей за килограмм, в то время как у ритейлеров цена в два раза выше.

«Дал поручение министру сельского хозяйства проверить причины такой большой наценки, — продолжил губернатор. — Кроме того, поставил задачу сформировать развитую сеть ярмарочной деятельности в муниципалитетах, обеспечив населению возможность покупать продукцию напрямую у производителей. Фермер пообещал мне на такой ярмарке цену, например, на картофель, с учётом логистики, не более 28 рублей, что, согласитесь, хорошо».

Напомним, что ещё в августе прошлого года министерство экономического развития промышленности и торговли Калининградской области посоветовало жителям региона следить за ценами в разных магазинах и покупать продукты питания на ярмарках.

Представитель министерства пояснял, что торговля на территории региона представлена в различных форматах (рынки, ярмарки, магазины) и стоимость одного товара в различных торговых точках «может отличаться».

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