В Калининграде взыскали компенсацию с владельца конструкции, упавшей на пенсионерку

По иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в пользу пенсионерки, пострадавшей в результате падения фрагмента стены остановочного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ноябре 2023 года на остановке общественного транспорта по ул. Киевской в Калининграде на 72-летнюю женщину упал фрагмент стены остановочного комплекса. В результате этого у пострадавшей диагностированы травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Прокуратура установила собственника рекламной конструкции и обратилась в суд с иском о взыскании с него компенсации морального вреда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, с собственника конструкции взысканы денежные средства в размере 450 тыс. рублей.